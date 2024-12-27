27 Декабря 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев: дружбы между Россией и США в ближайшие 100 лет не предвидится

Россия и США в ближайшие 100 лет точно не станут друзьями. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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При этом он отметил, что воевать друг с другом накладно во всех отношениях: прямой конфликт точно перерастет в мировую ядерную войну.

Поэтому, по его мнению, России нужно просто игнорировать США.

Также Медведев написал, что нужно наказать Европу. По его словам, именно эта часть света стала "главным оплотом русофобии в мире".

"Именно безмозглая Европа с остервенением раскручивала бездарную санкционную кампанию, которая принесла её гражданам колоссальные убытки", - написал замглавы Совбеза.

Поэтому Европу нужно наказать всеми доступными средствами: политическими, экономическими и всевозможными гибридными. Также, по его словам, нужно помогать любым деструктивным процессам в Европе.

Он добавил, что Старый Свет не вызывает у него никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения.

Эти слова Медведева связаны с ситуацией, когда норвежское судно Carrier 3 отказалось принять на борт тонущих в Средиземном море российских моряков с сухогруза Ursa Major.

"Нужны ещё какие-то пояснения? Этого прощать нельзя!", - написал политик.

Ранее мы писали, что спасательной шлюпке, которая направилась к ближайшему кораблю Oslo Carrier 3, отказали в помощи. В компании назвали этот инцидент нарушением Международной конвенции о спасении 1989 года. Она обязывает оказывать помощь терпящим бедствие, независимо от национальности.

Крушение потерпело российское судно Ursa Major в Средиземном море между Испанией и Алжиром 24 декабря. По предварительным данным, судно начало тонуть после взрыва в машинном отделении.

Теги: медведев, сша, европа


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