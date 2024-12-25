25 Декабря 2024
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Фото: Накануне.RU

Медведев: 440 тысяч человек заключили контракты с Минобороны в 2024 году

С начала 2024 года контракты с Министерством обороны России для прохождения воинской службы заключили около 440 тыс. человек.

Как заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, это результат работы всех регионов. Заявление было сделано в Уфе, где Медведев провел совещание о ходе отбора граждан на военную службу.

Видео о поездке в Башкирию он выложил в соцсети VK. Другие подробности он не сообщил.

Ранее глава государства Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны заявил, что "поток добровольцев не прекращается".

Теги: Медведев, Совбез, Минобороны


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