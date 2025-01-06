Голосом Путина на других языках уже говорит ИИ - Симоньян

Самые важные речи президента РФ Владимира Путина на других языках уже озвучиваются искусственным интеллектом (ИИ) его голосом. То есть говорит как бы сам Путин, выступая перед иностраннной аудиторией, со своей интонацией и артикуляцией. Об этом в интервью журналу "Российская Федерация сегодня" поведала главный редактор телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

Также готовится документальный фильм к 80-летнему юбилею Великой Победы, и все цитаты Иосифа Сталина и Констатина Симонова, которые известны только по учебникам истории, будут озвучивать как бы они сами — с ИИ. Как быть с авторским правом, Симоньян не сказала.

Кроме того, это обостряет еще одну и без того острую проблему, о которой она упомянула, — дипфейки, подделки, обман. Так, RТ уже несколько лет успешно использует технологию дипфейков в работе, но всегда с указанием этого. Но далеко не все ведут себя добросовестно. А ведь уже сегодня можно подделать все: голос, видео, фото. Однако все, что может быть заменено искусственным интеллектом, будет заменено, уверена Симоньян. Это экономически выгодно и сокращает издержки.

Об этом аргументе внедрения ИИ говорит специалист по ИИ, член СПЧ Игорь Ашманов, который отмечает, что ИИ снижает качество всего, где внедряется. Например, во многих компаниях почти невозможно связаться с живым оператором в контакт-центрах. А роботы проблему человека не решают, а просто отфутболивают его, снижая нагрузку на контакт-центр. Для этого они и ставятся. Экономический интерес перевешивает, и тенденция на сокращение издержек за счет ИИ будет вести к дальнейшему понижению качества.