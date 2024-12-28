"Мосфильм" выпустил первую картину для заграницы, дублированную с помощью ИИ

"Мосфильм" выпустил первую картину, которую дублировали с помощью искусственного интеллекта (ИИ) специально для западного зрителя. Об этом рассказал генеральный директор киноконцерна Карен Шахназаров.

По его словам, это фильм Николая Лебедева "Звезда" 2002 года на испанском языке. Почему был выбран этот язык, он не сказал. Вероятно, это связано с тем, что на испанском говорит почти вся Латинская Америка - около 500 миллионов человек. А владеют им более 600 миллионов.

Фильм выложен на YouTube, где у "Мосфильма" большая аудитория, сообщил Шахназаров. До этого фильмы выкладывались с субтитрами. Теперь же дубляж с помощью ИИ может быть продолжен. Например, с Украины ежемесячно миллионы просмотров. И самые популярные фильмы - именно военные, подчеркнул режиссер.

Он отметил, что наши фильм, пока с субтитрfми, смотрят многие миллионы человек практически по всему миру. Другой такой мягкой силы у России нет, даже в советское время наше кино в таких масштабах в мире не смотрели. YouTube позволяет это делать. "Мосфильм" опережает по просмотрам и по подписчикам таких гигантов, как 20th Century Fox, Walt Disney Pictures и Miramax, уступая Universal и Warner Brothers, у которых картин выложено в два раза больше, чем у нас. А европейских компаний там вообще нет.