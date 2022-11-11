К Шукшиной обратились с просьбой получить право на "цифровой образ" отца

Актриса Мария Шукшина сообщила, что на днях к ней обратились из Agenda Media Group с вопросом, можно ли получить права на "цифровой образ Василия Макаровича Шукшина" с целью его использования в съемках своего контента. В качестве примера они похвастались цифровым образом Жоржа Милославского в исполнении Леонида Куравлева, который "оживил" "Сбер" и стал использовать в своей рекламе.

Шукшина ответила категорическим отказом, пояснив, что для этих людей "нет никаких нравственных тормозов". Когда нет современных героев, хотят приватизировать образы старых, при этом "подменить одни примеры для подражания, достойнейшие, другими, с обликом и характеристиками ниже плинтуса". По ее мнению, нынешние поп-звезды - это "пустые сосуды". Поэтому озвучивать либеральные западные идеи гедонизма, потребительства, красивой жизни в кредит и вседозволенности хотят возложить на старых. Например, в уста реалистичного образа Василия Шукшина могут вложить то, от чего он сам пришел бы в ужас.

"Блестящее" решение - использовать цифровую копию тех, кого и через десятки лет помнят и любят, и к которым грязь, как ни пытались их облить, не прилипла. Иными словами, эксплуатация образа известного человека в целях донесения чужого содержания, которое иначе никто слышать не захочет и не будет. Раз сами ничего, кроме пустых сосудов, создать не можем, будем использовать "мертвые души". Прям по Гоголю. И, главное, опять плагиат. И всё же время бездарностей уходит, время не терпит долго пустоты", - пишет Шукшина, возлагая надежду на новые условия, в которых оказалась Россия.

Создание и эксплуатация "цифрового образа" представляет серьезную моральную проблему как для приватизаторов образа, так и для потребителей. Цифровая копия человека отчуждается от него самого и живет уже своей отдельной "жизнью", независимой от "оригинала". И контроль над нею находится не в руках человека.