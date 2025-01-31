На Урале опекунша потратила на себя миллионы из выплаты для ребенка участника СВО

На Среднем Урале женщина-опекун потратила на себя несколько миллионов рублей из выплаты, которая полагалась ребенку участника СВО. Суд вынес ей свой приговор.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, в 2023 году житель Верхотурья погиб на спецоперации, после чего местная жительница Ирина Шмелева оформила опеку над сыном погибшего. В дальнейшем она получила от одной известной ЧВК более 5 млн рублей, а также 100 тысяч рублей на захоронение. При этом деньги предназначались мальчику-сироте.

"По закону, опекун должна была известить опеку о получении средств и зачислить их на счет подопечного. Однако она скрыла информацию о полученных средствах и потратила их по своему усмотрению – купила квартиру и автомобиль, которые оформила на своего мужа, а внучке приобрела мебель и бытовую технику", - рассказали в облсуде.

Верхотурский районный суд признал Шмелеву виновной по статье УК РФ "Присвоение и растрата в особо крупном размере". Опекунше назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Гражданский иск передан на рассмотрение, решение по нему вынесут позже.

Как сообщало Накануне.RU, сейчас Свердловский областной суд рассматривает дело опекунши Вероники Наумовой, обвиняемой в убийстве 5-летнего Далера из Екатеринбурга и других преступлениях. Недавно в Следственном комитете рассказали, что дело Наумовой было одним из самых сложных в расследовании.