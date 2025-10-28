На Урале отправили в колонию опекуншу, присвоившую деньги ребенка участника СВО

На Среднем Урале суд ужесточил наказание опекунше, присвоившей и потратившей деньги опекаемого ею ребенка. Женщину отправили за решетку.

Напомним, еще в 2023 году житель Верхотурья погиб на СВО, после чего местная жительница Ирина Шмелева оформила опеку над сыном погибшего. В дальнейшем она получила от одной известной ЧВК более 5 млн рублей, а также 100 тысяч рублей на захоронение. При этом деньги предназначались мальчику-сироте.

По закону, опекун должна была известить опеку о получении средств и зачислить их на счет подопечного. Однако она скрыла сведения о полученных средствах и потратила их по своему усмотрению – купила квартиру и автомобиль, которые оформила на своего мужа, а внучке приобрела мебель и бытовую технику.

В январе нынешнего года Верхотурский районный суд признал Шмелеву виновной по статье УК РФ "Присвоение и растрата в особо крупном размере". Опекунше было назначено 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, на этот приговор было подано апелляционное представление прокурора и жалоба адвоката Шмелевой. В итоге облсуд, рассмотрев материалы дела, изменил приговор Верхотурского суда. Вместо условного женщине назначено реальное наказание – 2,5 года лишения свободы. Их она проведет в колонии общего режима.