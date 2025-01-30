Создание археологического музея под открытым небом в Екатеринбурге потребует 10 лет

Создание археологического музея под открытым в Екатеринбурге займет примерно 10 лет. Об этом сегодня заявил директор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. По его словам, еще пять лет назад стоимость проекта приравнивалась к 120 млн рублей и от нее отказывались. Сейчас же практически появилась возможность к реализации идеи, но только если найдется необходимая сумма.

Интерес к музею со стороны потенциальных инвесторов появился относительно недавно. Пушкарев предполагает, что это связно с открытием аналогичных музеев УрФО, а потому неправильно, что при имеющихся артефактах, такой площадки все еще нет в столице Среднего Урала.

В дальнейшем площадку могут отдать Музею истории Екатеринбурга или Свердловскому областному музею.

Говорить о музее под открытым небом стали еще 30 лет назад, а в 2023 году проект получил свое рабочее название "Истоки Исети". Место расположения будущего музейно-культурного комплекса - локация рядом с деревней Палкино, в 300 метрах от ЕКАДа. Идея заключается в том, чтобы создать "атмосферную точку" возле столицы Урала, где каждый сможет прикоснуться к доистории города, насчитывающей, по данным ученых, более 11 тыс. лет и вписанной в мировое культурное наследие.

Подробнее о проекте мы писали ранее.