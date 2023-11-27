27 Ноября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге задумались о создании археологического музея под открытым небом

В черте Екатеринбурга может появиться первый в Свердловской области археологический музей под открытым небом "Истоки Исети". Его концепция обсуждалась сегодня на очередном заседании общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия города ("Совет неравнодушных").

Как рассказал глава Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев, идея заключается в том, чтобы создать атмосферную точку возле столицы Урала, где каждый сможет прикоснуться к доистории города, насчитывающей более 11 тысяч лет и вписанной в мировое культурное наследие. Реализовать проект предлагается на острове "Каменные палатки", который относится к Железнодорожному району Екатеринбурга.

Было озвучено, что именно планируется сделать.

  • Интерактивный музей археологической керамики, презентующий итоги работ прямо на месте
  • Натурная реконструкция поселка эпохи раннего железного века (VII-III вв. до н.э.) Иткульской культуры как центра Уральской металлургической провинции
  • Инфраструктура гостеприимства: парковка; инфо-центр с кассовой зоной и экскурсионным бюро; зона кафе; мини-гостница/глэмпинг; система дорожек с освещением и зонами отдыха
  • Региональный депозитарий для археологии.

"Администрация Железнодорожного района уже начинает этой территорией заниматься. Какие-то ресурсы будем выделять. Коли тема поднята и если городское сообщество эту идею поддерживает – давайте будем заниматься", - заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Теги: музей, Каменные палатки, Екатеринбург


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