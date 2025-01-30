В ЕС предложили возобновить импорт газа из России для соглашения по Украине

Ряд стран Евросоюза предложил включить возобновление поставок российского газа в Европу в будущее соглашение об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Financial Times.

По информации источников издания, идею одобрили несколько официальных лиц ФРГ, Венгрии, а также еще некоторых государств. При этом дискуссии по этому вопросу "привели в ярость брюссельских чиновников и дипломатов из некоторых восточноевропейских стран", передает ТАСС.

Осенью 2024 года выяснилось, что страны Старого Света могли быть на пороге самой холодной с начала СВО зимы. Все дело в поставках газа из России. В целом, температуры текущей зимой обещали на уровне выше нормы. Однако погода все равно должна была привести к увеличению спроса на отопление до самого высокого с начала военной операции уровня.

На фоне этого украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Киев не пойдет на транзит российского газа после 31 декабря 2024 г., что и случилось. Позже в Кремле назвали очень сложной ситуацию с поставками российского газа в Европу.