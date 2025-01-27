Суд продлил домашний арест сотрудникам "ГАЗЭКС" в деле о взрыве газа в Нижнем Тагиле

Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя о продлении меры пресечения сотрудникам АО "ГАЗЭКС" по делу о взрыве газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, в результате взрыва газа погибли 11 человек. Пострадавший дом на Сибирской полностью расселили и уже снесли.

После трагедии, случившейся 1 августа, были задержаны трое сотрудников газовой службы – мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. Всем им предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд отправил газовиков под домашний арест, где они должны были пробыть до 29 января 2025 года.

Сегодня суд продлил меру пресечения Александре Ерыкиной, Александру Алимову и Максиму Гривскому до 1 мая 2025 года включительно. Постановление в законную силу пока не вступило.