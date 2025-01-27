Организованная группа из дела об убийстве Дугиной сама искала клиентов в интернете

Участники организованной группы, изготовившей поддельные документы для машины обвиняемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной, сами искали клиентов в сети. Об этом сообщает РИА Новости.

Группа, работавшая с конца 2017 года, размещала в сети рекламу с предложением. Изготовители получали задания от менеджеров. После изготовления поддельного техпаспорта на машину для обвиняемой Натальи Вовк исполнителей попросили удалить всю информацию об этом из чатов.

В мае 2023 года суд в Туле приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Андрея Кузнецова и Александра Сучкова. Обвинению удалось доказать, что мужчины являются подельниками убийцы Дарьи Дугиной.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как считают в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.