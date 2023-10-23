В Госдуме отреагировали на данные WP об убийстве Дугиной

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что публикация The Washington Post (WP) о том, что за убийством Дарьи Дугиной стоят не только исполнители из СБУ, но и их инструкторы из ЦРУ США, не является откровением.

Информация эта лишь подтверждает, что кровь жертв терактов есть "и на руках западных хозяев" президента Украины Владимира Зеленского, сказал ТАСС Слуцкий.

Напомним, газета, ссылаясь на американские и украинские правительственные источники, сообщила, что целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был ее отец, философ Александр Дугин. По их данным, убийство Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Издание пишет, что компоненты взрывного устройства, которое было использовано при подрыве автомобиля, удалось ввезти в Россию в потайном отделении переноски для домашних животных.

Источники газеты отмечают, что к этой и другим операциям СБУ готовилась в тесном сотрудничестве со специалистами из ЦРУ США. Всего же украинские спецслужбы совершили десятки убийств, в том числе – Владлена Татарского, утверждает WP. СБУ также несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, атаки БПЛА по Кремлю. Владимир Зеленский был в курсе всех операций, а вот западных партнеров украинцы порой не ставили в известность о планирующихся диверсиях.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье.