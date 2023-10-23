WP: Целью операции СБУ, из-за которой погибла Дугина, был ее отец

Целью операции украинских спецслужб, в результате которой погибла Дарья Дугина, был ее отец, философ Александр Дугин, сообщает газета Washington Post со ссылкой на американские и украинские правительственные источники.

По их данным, убийство Дугиной организовала Служба безопасности Украины. Издание пишет, что компоненты взрывного устройства, которое было использовано при подрыве автомобиля, удалось ввезти в Россию в потайном отделении переноски для домашних животных.

Источники газеты отмечают, что к этой и другим операциям СБУ готовилась в тесном сотрудничестве со специалистами из ЦРУ США. Всего же украинские спецслужбы совершили десятки убийств, в том числе – Владлена Татарского, утверждает WP. СБУ также несет ответственность за взрывы на Крымском мосту, атаки БПЛА по Кремлю. Владимир Зеленский был в курсе всех операций, а вот западных партнеров украинцы порой не ставили в известность о планирующихся диверсиях.

Дарья Дугина погибла в августе 2022 года в результате подрыва автомобиля в то время, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция" в Подмосковье. Следственные органы установили причастность к убийству журналистки двух граждан Украины – Натальи Вовк и Богдана Цыганенко. Как заявляли в Следственном комитете, подозреваемые действовали по заданию украинских спецслужб.

Покушение на Татарского было совершено 2 апреля 2023 года. По версии следствия, Трепова передала Татарскому статуэтку, начиненную взрывчаткой, во время творческого вечера. Сам военкор погиб, пострадали 52 человека, находившихся в кафе во время мероприятия.