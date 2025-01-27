Тагильчанин, сжегший баню своих соседей, отправлен в психбольницу

В Нижнем Тагиле суд отправил в психбольницу мужчину, который сжег баню своих соседей по садовому участку.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, инцидент случился 3 октября 2023 года. В тот вечер 61-летний мужчина, проживавший в садоводческом товариществе "Северный-1" в Дзержинском районе, решил поджечь имущество на чужом садовом участке. Как выяснилось, причиной этого стал конфликт между соседями.

Тагильчанин набрал в пластиковую бутылку бензин, перелез через забор соседского участка, поджег бутылку и забросил ее в открытое окно бани. В результате вспыхнувшего пожара была уничтожена деревянная баня и находившееся внутри имущество. Ущерб составил около 970 тысяч рублей.

Экспертиза показала, что пожилой мужчина страдает хроническим психическим расстройством и нуждается в принудительном лечении. По решению Дзержинского районного суда Нижнего Тагила он отправлен в психбольницу и будет лечиться в стационаре специализированного типа.

Ранее суд отправил на принудительное лечение мужчину, который нанес смертельные травмы своему соседу по палате в городской больнице Серова.