Мирный договор с Россией хочет заключить Япония

Токио сохраняет курс на "решение территориальной проблемы" и заключение мирного договора с Россией, сказал премьер-министр Японии Сигэру Исиба, пишет ТАСС. Об этом он заявил, выступая перед парламентом.

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Премьер отметил, что, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях, "Токио продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора".

То же самое Исиба говорил и в предыдущих обращениях к парламенту.

Напомним, что Москва и Токио спорят о принадлежности южной части Курил: островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких необитаемых островов. С середины прошлого века, после Второй мировой войны, их включили в состав Советского Союза.

Токио оспаривает это решение. А Россия отмечает, что международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После того, как Япония ввела антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине, Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора.

Новые санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России ввело правительство Японии 10 января.

Кроме того, японский кабмин решил запретить экспорт в Россию 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов.