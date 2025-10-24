Новый премьер Японии хочет заключить с Россией мирный договор

Первая женщина – премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила перед парламентом. Одной из тем разговора стал мирный договор с Россией.

"Сейчас отношения с Россией находятся в тяжёлой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему", - приводит слова РИА Новости Таканти.

Москва и Токио спорят о принадлежности южной части Курил: островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы мелких необитаемых островов. С середины прошлого века, после Второй мировой войны, их включили в состав Советского Союза. Токио оспаривает это решение. А Россия отмечает, что международно-правовое оформление не подлежит сомнению. После того, как Япония ввела антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине, Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора.