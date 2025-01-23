Банк вернул часть денег уральскому бойцу СВО, которые списал за долги по кредитам

Ситуация со списанием банком денег с зарплатной карты уральского бойца СВО получила продолжение. Часть денег солдату вернули.

Напомним, об этом случае рассказывал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, к которому обратилась жена военнослужащего из Туринска. В начале декабря прошлого года ее муж подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО, но на "гражданке" у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших банков России.

В дальнейшем организация забрала все деньги с зарплатной карты бойца, которые тот получил за участие в спецоперации. При этом в соответствии с недавно принятым Госдумой законом участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены определенные условия. В данном случае они были соблюдены. После этого Иванов направил запрос на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, чтобы разобраться в ситуации.

Как рассказал сегодня депутат в своем Telegram-канале, после того, как случай получил огласку, дело начало двигаться. Вопросом уже занялась прокуратура (причем не военная, а гражданская) и служба судебных приставов. Также сам банк оперативно вышел на связь.

"В тот же день банк вернул участнику СВО часть средств. Заявительница подтвердила этот факт в личной переписке", - сообщил Максим Иванов.

Однако ему до сих пор непонятны причины, почему деньги бойца вообще были списаны.

"Нет информации, вернут ли все списанные средства полностью. Так что пока рано говорить, что ситуация полностью решена. Поэтому с интересом жду ответ на свой запрос из ЦБ", - заключил свердловский депутат.