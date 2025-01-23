Суд Англии удовлетворил прошение Google о защите от исков российских телеканалов

Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил ходатайство компании Google о защите от исков со стороны телеканалов RT, "Царьград" и "Спас", пишет ТАСС.

Согласно решению суда, ответчики не могут начинать новые или продолжать текущие судебные разбирательства против компании в любых юрисдикциях, кроме США и Великобритании.

Судья назвал суммы штрафов "неслыханными" и "поистине запредельными", которые "никак не соотносятся с каким-либо компенсируемым ущербом".

Напомним, в июле 2020 года "Царьград" сообщил о блокировке своего аккаунта на YouTube. У канала было более 1 млн подписчиков на этой платформе. Телеканал связал это с тем, что отстаивает ценности традиции и стал больше внимания уделять защите семьи. При этом блокировка стала "абсолютной неожиданностью" – от администрации YouTube не поступало предупреждений или уведомлений. Позже телеканал получил от американской компании Google 1 млрд руб. неустойки по иску о восстановлении его канала на видеохостинге YouTube.

В октябре 2024 года РБК сообщило, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями. Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", НТВ и другие (всего 17 телеканалов).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о назначенном штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма. По его словам, Google не должна ограничивать вещание российских телеканалов, и лучшее, что руководство компании может сделать сейчас - обратить на это внимание и исправить ситуацию.