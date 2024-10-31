Песков прокомментировал информацию о гигантском штрафе Google

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о назначенном штрафе Google в 2 ундециллиона рублей, заявил, что эта цифра исполнена символизма.

"Я даже не могу это число произнести, но, скорее, она исполнена символизма", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

По его словам, Google не должна ограничивать вещание российских телеканалов, и лучшее, что руководство компании может сделать сейчас - обратить на это внимание и исправить ситуацию.

"Эти требования, они просто демонстрируют суть претензий наших каналов к Google", - отметил Песков.

Ранее РБК сообщило, что общая сумма требований российских телеканалов к Google достигла 2 ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями. Российский суд назначил такой штраф Google в связи с тем, что компания не восстановила аккаунты российских медиа на YouTube (видеохостинг принадлежит Google). Речь идет о телеканалах "Звезда", Первый канал, ВГТРК, "ТВ Центр", НТВ и другие (всего 17 телеканалов).

В июле в пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что с начала 2024 года видеохостинг YouTube заблокировал 83 российских канала. Всего с 2020 года платформа ограничила доступ к 207 каналам. Ведомство отметило, что YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы артистов, которые высказываются в поддержку РФ и действий властей.