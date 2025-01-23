Свердловский облсуд рассмотрит два дела о реабилитации нацизма в один день

В пятницу, 24 января, Свердловский областной суд начнет рассматривать сразу два уголовных дела о реабилитации нацизма. Фигуранты оскверняли символы воинской славы России.

Читайте также: Свердловский областной суд назвал самое громкое дело 2024 года

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, сначала рассмотрят дело жительницы Нижнего Тагила. 22 июня 2024 года, в День памяти и скорби, нетрезвая женщина прикурила от Вечного огня на мемориале "В память о воинском и трудовом подвиге жителей Дзержинского района и его предприятий". На замечания прохожих она никак не реагировала и отказывалась покинуть монумент. При этом дебоширка совершала танцевальные движения под музыку. В дальнейшем ее личность удалось установить.

Также завтра чуть позже стартует процесс по делу жителя Свердловской области. 30 июля 2024 года в парке "Победа" в Ревде он прикурил сигарету от Вечного огня у мемориального комплекса в честь воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Кроме реабилитации нацизма, ему предъявлено обвинение в неоднократном несоблюдении ограничений, установленных в рамках административного надзора за осужденными.

Ранее сообщалось, что прикурившим от Вечного огня в Ревде оказался многократно судимый рецидивист. За эту выходку ему грозит до трех лет колонии.