Семью подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, выдворили из России

23 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп жаждет новых территорий

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Происшествия Южный ФО В России Краснодарский край
Фото: Накануне.RU

Семью подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, выдворили из России

Подросток, напавший с ножом на сверстников в школе Краснодара, вместе с родителями выдворен в Армению. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на МВД.

Судебные приставы сопроводили семью до пункта пограничного контроля в городе Минеральные Воды, после чего их отправили авиарейсом в Армению.

Напомним, в декабре школьник с ножом напал на других учащихся школы №94 в Краснодаре и ранил нескольких подростков. СК возбудил два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

Как ранее сообщали в СК России по Краснодарскому краю, жертвами нападавшего стали двое сверстников. Подростка допросили. Несмотря на то, что следствие настаивало на заключении под стражу, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно - запрет на посещение школы и пользование интернетом. Суд признал школьника виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к выплате штрафа в сумме 30 тыс. руб.

Сообщалось также, что родителей подростка выдворят из России, поскольку они нарушили режим пребывания на территории РФ. Перед депортацией они должны будут заплатить 2 тысячи рублей штрафа, после чего их должны были отправить в центр временного содержания, а затем — на родину. Родители мальчика являются гражданами Армении.

Теги: подросток, школьники, нападение, краснодар


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.12.2024 21:23 Мск В Краснодаре у охранявшего школу ЧОП отозвали лицензию после нападения школьника с ножом на детей
Ранее 13.12.2024 15:15 Мск Родителей подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, выдворят из РФ
Ранее 12.12.2024 19:51 Мск Родителей школьника из Краснодара, напавшего на сверстников с ножом, могут депортировать
Ранее 07.12.2024 17:10 Мск СК хочет арестовать ученика, устроившего резню в школе Краснодара
Ранее 07.12.2024 13:29 Мск Бастрыкин потребовал доклад о расследовании резни в школе Краснодара
Ранее 07.12.2024 09:03 Мск Всех пострадавших в результате резни в краснодарской школе выписали домой
Ранее 06.12.2024 20:31 Мск В Краснодаре возбуждены уголовные дела в связи с нападением школьника с ножом на других детей
Ранее 06.12.2024 19:12 Мск Подросток с ножом напал на учеников школы в Краснодаре из-за песни иноагента

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети