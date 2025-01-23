Семью подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, выдворили из России

Подросток, напавший с ножом на сверстников в школе Краснодара, вместе с родителями выдворен в Армению. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на МВД.

Судебные приставы сопроводили семью до пункта пограничного контроля в городе Минеральные Воды, после чего их отправили авиарейсом в Армению.

Напомним, в декабре школьник с ножом напал на других учащихся школы №94 в Краснодаре и ранил нескольких подростков. СК возбудил два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность".

Как ранее сообщали в СК России по Краснодарскому краю, жертвами нападавшего стали двое сверстников. Подростка допросили. Несмотря на то, что следствие настаивало на заключении под стражу, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно - запрет на посещение школы и пользование интернетом. Суд признал школьника виновным в хулиганстве с применением оружия и приговорил его к выплате штрафа в сумме 30 тыс. руб.

Сообщалось также, что родителей подростка выдворят из России, поскольку они нарушили режим пребывания на территории РФ. Перед депортацией они должны будут заплатить 2 тысячи рублей штрафа, после чего их должны были отправить в центр временного содержания, а затем — на родину. Родители мальчика являются гражданами Армении.