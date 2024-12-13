Родителей подростка, напавшего на школьников в Краснодаре, выдворят из РФ

Родителей подростка, который напал с ножом на учеников школы в Краснодаре, выдворят из России. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Установлено, что иностранные граждане нарушили режим пребывания на территории РФ. Перед депортацией они должны будут заплатить 2 тысячи рублей штрафа, после чего их отправят в центр временного содержания, а затем — на родину. Родители мальчика являются гражданами Армении.

Напомним, школьник с ножом напал на других учащихся школы №94 в Краснодаре и ранил нескольких подростков. СК возбудил два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность". Сейчас пострадавшие уже выписаны домой из больницы.

Как ранее сообщали в СК России по Краснодарскому краю, жертвами нападавшего стали двое сверстников. Подростка допросили. Несмотря на то, что следствие настаивало на заключении под стражу, суд все же избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно - запрет на посещение школы и пользование интернетом.