Родителей школьника из Краснодара, напавшего на сверстников с ножом, могут депортировать

Родителей подростка из Краснодара, напавшего с ножом на своих сверстников в школе, могут депортировать в Армению.

Напомним, что школьник с ножом напал на других учащихся школы №94 в Краснодаре и ранил нескольких подростков. СК возбудил два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Халатность". Сейчас пострадавшие уже выписаны домой из больницы.

Как ранее сообщали Накануне.RU в СК России по Краснодарскому краю, жертвами нападавшего стали двое сверстников (ранее сообщалось о трех раненых, - прим. ред.). Подростка допросили. Несмотря на то, что следствие настаивало на заключении под стражу, суд все же избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, а именно - запрет на посещение школы и пользование интернетом.

Сейчас же в правоохранительных органах РИА Новости заявили, что в отношении родителей школьника рассматривается ч.1 ст. 18.8 КоАП РФ "Нарушение правил въезда и режима пребывания в РФ". Родители мальчика приехали из Армении.

Стоит отметить, что статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей с административным выдворением из России.

Ранее сообщалось, что глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании резни в школе Краснодара.