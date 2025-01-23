Прокуратура проверит банк, забравший деньги с зарплатной карты уральского бойца СВО

Историей со списанием банком денег с зарплатной карты уральского бойца СВО заинтересовалась прокуратура.

Напомним, о ситуации рассказывал депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. К нему обратилась жена военнослужащего из Туринска: в начале декабря прошлого года ее муж подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на СВО. На "гражданке" у него остались долги по кредитам перед одним из крупнейших российских банков. В итоге организация забрала все деньги с зарплатной карты бойца, которые тот получил за участие в спецоперации.

При этом в соответствии с недавно принятым Госдумой законом участнику СВО и его супруге могут списать кредитные обязательства, если выполнены условия, которые в данном случае были соблюдены. Иванов направил депутатский запрос на имя главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной.

Теперь в ситуации будут разбираться прокуроры. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, будет дана оценка законности действий банка в отношении участника специальной военной операции.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - пообещали в ведомстве.