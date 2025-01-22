22 Января 2025
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области будут судить мужчину, устроившего поножовщину в сельском магазине

Мужчина, который едва не зарезал покупателя в одном из магазинов села Каскара, будут судить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Инцидент произошел 24 ноября 2024 года, ночью. По данным следствия, между двумя пьяными покупателями произошел конфликт и во время словесной перепалки один не менее четырех раз пырнул другого ножом, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что агрессору не понравилось, что с ним "не поздоровались".

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший мужчина выжил.

Теги: мужчина, нрож, магазин, нападение


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Ранее 29.11.2024 13:30 Мск Мужчине, устроившему поножовщину в тюменском сельском магазине, изберут меру пресечения
Ранее 29.11.2024 09:30 Мск В тюменском селе покупатель в магазине бросился с ножом на мужчину за то, что тот "не поздоровался"

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