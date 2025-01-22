В Тюменской области будут судить мужчину, устроившего поножовщину в сельском магазине

Мужчина, который едва не зарезал покупателя в одном из магазинов села Каскара, будут судить, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Инцидент произошел 24 ноября 2024 года, ночью. По данным следствия, между двумя пьяными покупателями произошел конфликт и во время словесной перепалки один не менее четырех раз пырнул другого ножом, после чего скрылся с места происшествия. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Ранее сообщалось, что агрессору не понравилось, что с ним "не поздоровались".

Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи пострадавший мужчина выжил.