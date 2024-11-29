В тюменском селе покупатель в магазине бросился с ножом на мужчину за то, что тот "не поздоровался"

В селе Каскара Тюменского района мужчина набросился с ножом на молодого человека. Причиной якобы стало то, что парень "не поздоровался с ним", передает корреспондент Накануне.RU.

Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале "ЧС Тюмень". Инцидент произошел в магазине и попал в камеру видеонаблюдения.

Судя по кадрам, в магазин зашел молодой человек. Его внимание было приковано к мобильному телефону, который он держал в руках. Следом в магазин вошел мужчина крепкого телосложения. Он сперва подвинул молодого человека, смотревшего в телефон возле входа в магазин, затем схватил за шею и, сунув руку в карман, вытащил нож, после чего нанес парню несколько ударов в живот.

Неизвестно, была ли какая-то причина для агрессии. Судя по всему, нападавший не был знаком со своей жертвой. Парень, по словам женщины, комментирующей видео за кадром, спрашивал у продавца: "что я вам сделал?" Нападавшего остановила сотрудница магазина - она вывела его за дверь.

"Чудом в нее не воткнул", - комментируют видео за кадром.

Пострадавший выжил. Его увезла "скорая". Сообщается, что 42-летний нападавший задержан.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу полиции с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.