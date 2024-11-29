Мужчине, устроившему поножовщину в тюменском сельском магазине, изберут меру пресечения

Напавший с ножом на молодого человека в магазине в селе Каскара Тюменского района, задержан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе полиции Тюменской области.

Мужчину задержали полицейские, затем его передали в следственные органы.

В СКР сообщили, что пострадавший выжил благодаря своевременному оказанию медпомощи. 42-летний задержанный ожидает суда по избранию меры пресечения.

По версии следствия, 24 ноября 2024 года в ночное время в одном из магазинов села Каскара Тюменского района, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений произошел конфликт между находившимися в состоянии алкогольного опьянения покупателями, в ходе которого обвиняемый, вооружившись ножом, нанес потерпевшему многочисленные удары в область туловища, после чего скрылся с места происшествия.