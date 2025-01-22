Сирийские власти расторгли договор с Россией об управлении портом Тартус

Новые власти Сирии, пришедшие после бегства Башара Асада, расторгли соглашение об управлении морским портом Тартус с российской компанией "Стройтрансгаз". Об этом сообщил директор таможенного управления провинции Тартус Риад Джуди.

"Все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства", - приводит его слова ТАСС.

Чиновник добавил, что сирийское правительство переходного периода работает над реструктуризацией порта, пытаясь восстановить его полноценную работу.

Соглашение об инвестициях в порт Тартус было заключено с российской компанией в 2019 году. Оно было рассчитано на 49 лет.

Тартус — второй по величине морской порт Сирии. Там расположен пункт материально технического обеспечения ВМФ РФ. Ранее сообщалось, что Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории страны. Источник заявлял, что российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Советскую базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).