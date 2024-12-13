Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении своих военных баз на территории страны

Россия ведет переговоры с новыми властями Сирии о сохранении двух своих военных баз на территории страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"В настоящее время Москва ведет переговоры с представителями новых властей о сохранении присутствия в Сирии и прежнего статуса российских военных баз в Тартусе и Латакии. <...> Российская сторона заручилась временными гарантиями безопасности, поэтому военные базы функционируют в обычном режиме", - говорится в сообщении.

По данным издания, 8 декабря вооруженные формирования противников Башара Асада установили полный контроль над провинциями Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы. Они не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов накануне сообщил, что базы РФ продолжают находиться на сирийской территории и пока других решений не принималось. По его словам, все исходят из того, что борьба с терроризмом в ближневосточном регионе не окончена и российское присутствие и база в Хмеймиме играли важную роль в контексте общей борьбы с международным терроризмом.

Сообщается, что России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. Советскую базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).