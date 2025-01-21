В Екатеринбурге определили перевозчиков, с которыми заключат брутто-контракты
В Екатеринбурге определились перевозчики по маршрутам общественного транспорта на условиях брутто-контрактов.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, девять перевозчиков выиграли 32 лота на обслуживание 107 маршрутов. Автобусные линии распределились следующим образом:
- "Гортранс" – маршруты №24, 25, 28, 43, 49, 50, 54, 57, 58, 59, 61, 65, 66, 67, 69, 71, 75, 76, 85, 88, 90, 91, 91м, 95, 96, 96б, 97, 99;
- "ПАТП Город" – №47, 60;
- "Авто-Ном" – №41, 53, 68, 80, 81;
- "Декар-Бас" – №45, 054, 63, 79, 86;
- "Пегас" – №40, 70, 72, 78, 98;
- "ТК "Авто-Гамма" – №42, 87, 89;
- "Союз-Транс" – №62, 77, 94;
- "Уралтрансгрупп" – №06, 56, 73, 82, 83, 93;
- "УралТрейд" – №043, 46, 51, 52, 55;
- "Форт-Транс" – №44, 48, 053, 74, 92.
В свою очередь, ЕМУП "Гортранс" будет обслуживать все трамвайные и троллейбусные маршруты – то есть с №1 по 24 и с №25 по 39 соответственно.
Как пояснили в мэрии, теперь эти предприятия станут получать оплату за каждый пройденный километр, а деньги от продажи билетов будут поступать в казну города. Каждый маршрут будет обслуживаться в соответствии с составленным муниципалитетом графиком, включающим вечерние часы и остановочные пункты в отдаленных районах. В администрации подчеркивают, что невыполнение условий контракта повлечет штрафы для перевозчиков.
Заключение новых контрактов начнется 27 января, а уже с 1 февраля договоры вступят в силу. Брутто-контракты в Екатеринбурге были выставлены на аукцион в начале января. Сообщалось, что их суммарная цена составляет порядка 8 млрд рублей.