Ввод объема новостроек в России упал до 56%

В России ввод объема новостроек по итогам прошлого года снизился до 56%.

По словам аналитиков bnMAP.pro, это касается всех городов миллионников за исключением Казани, Уфы и Челябинска. Сильнее всего сокращение произошло в Красноярске на 56% и Самаре — 48%. В Москве - 40%, а в Санкт-Петербурге — 37%. При этом максимально выросло число новых запусков в Казани – на 95%.

Как заявила основатель bnMAP.pro Ирина Доброхотова, с учетом рыночной ситуации, действующих ипотечных ставок и объема предложения вряд ли можно говорить об угрозе формирования дефицита жилья. Поэтому предпосылок для резкого роста цен нет. Рост спроса ― в первую очередь в массовом сегменте ― будет наблюдаться при снижении ключевой ставки Банка России и увеличении доступности рыночных ипотечных программ, ведь именно доступная ипотека является основным драйвером спроса на новостройки, сообщают "Известия".

Напомним, банки в России начали искусственно завышать ставки при выдаче ипотечных кредитов. Отмечаются случаи, когда финансовые организации выдают дополнительную часть ипотеки к льготной программе под крайне большой процент, например под 100%.