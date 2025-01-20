Рейс "Екатеринбург – Казань" задержали почти на 6 часов из-за угроз атаки беспилотников на Татарстан

Пассажиры рейса WZ-1069 авиакомпании Red Wings прождали в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга 5,5 часов, чтобы отправиться в Казань. Причиной стало закрытие аэропорта в пункте назначения из-за угрозы атаки беспилотников.

Ранее мы писали, что рейс, запланированный на 08.30, был перенесен на 10.15. Затем полет переносили еще несколько раз. В результате, согласно онлайн-табло "Кольцово", посадка завершилась и в 13.55 самолет должен был вылететь в Татарстан.

Напомним, о закрытии аэропорта в Казани ранее сообщила пресс-служба Росавиации. В 12.45 было опубликовано еще одно сообщение, но уже о снятии ограничений.

"В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", – отметили в пресс-службе.