Суд отправил в колонию тагильских полицейских, в чьей машине умер задержанный

Сотрудникам полиции Нижнего Тагила Павлу Горшкову и Максиму Онучину, в чьей машине скончался задержанный, вынесли приговор. Силовиков отправили в колонию.

Напомним, инцидент произошел в начале 2023 года. Сообщалось, что найденный мертвым в полицейском авто тагильчанин был программистом. В свердловском ГУ МВД рассказывали свою версию событий.

Полицейским предъявили обвинение по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". По решению суда Горшков и Онучин были заключены под стражу. В дальнейшем им изменили меру пресечения на домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сами фигуранты вину не признали, но представленных доказательств оказалось достаточно для обвинительного приговора. Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал обоих полицейских виновными. Максиму Онучину назначено 4 года 11 месяцев колонии общего режима, Павлу Горшкову – 5 лет колонии общего режима. Каждому назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.

После вынесения приговора оба были взяты под стражу. Как уточнили в облсуде, на момент оглашения подсудимые еще не были уволены со службы.