Главой совета директоров УЗГА станет Михаил Погосян

В совете директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) появится новый глава. По неподтвержденным источником, им станет ректор Московского авиационного института (МАИ), бывший руководитель ОАК Михаил Погосян.

Как сообщает "Ъ" со ссылкой на собственный источник, решение о новой должности Погосяна было принято еще в ноябре 2024 года. Ранее этот пост на протяжении 14 лет занимал Вадим Бадеха. Напомним, что в минувшем ноябре он стал руководителем Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и ПАО "Яковлев".

Михаил Погосян известен как создатель самолета Sukhoi Superjet, который в первоначальной версии на 80% состоял из импортных комплектующих. Сообщается, что в УЗГА он будет руководить гражданскими проектами завода и решать вопросы финансирования. За вступлением Погосяна в новую должность также последует более четкое разделение на военные и гражданские направления.

В сентябре 2024 года полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал "вернуться на несколько шагов назад" в проекте самолета "Байкал" (ЛМС-901) и сменить подрядчика. Так он прокомментировал слова Владимира Путина о необходимости ускорить разработку лайнера. Проектом занимается "Уральский завод гражданской авиации". Первые "Байкалы" должны были передать дальневосточной "Авроре" в 2024 году, однако поставки сдвинули на 2026 год, при этом стоимость самолета увеличилась втрое.