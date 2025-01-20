Эксперимент "Почты России" по доставке посылок дронами будет продлен

Минэкономразвития намерено продлить экспериментальный правовой режим для "Почты России" по полетам беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Он будет действовать еще три года. Подготовленный проект акта проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Минэк рассчитывает, что документ будет внесен в кабмин до конца февраля текущего года.

По словам экспертов, говорить о начале полноценной эксплуатации беспилотных систем пока преждевременно, это дороже обычной авиапочты, сообщают "Ведомости".

Ранее "Почта России" рассказала о стоимости доставки грузов беспилотниками: она обходится в 150 раз дороже, чем регулярным пилотируемым рейсом. С апреля 2022 года ЭПР "Почты" действует на Камчатке и Чукотке, в ХМАО и ЯНАО.