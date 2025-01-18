Арестовано имущество Моргенштерна*

В Москве суд арестовал имущество Алишера Моргенштерна*. Ему запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями.

Арест случился по уголовному делу по статье "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах", сообщает прокуратура Москвы.

Моргенштерна* признали иностранным агентом летом 2022 г. Рэпер получал иностранное финансирование из Израиля и Украины. Кроме того, в отношении рэпера Алишера Моргенштерна* возбуждено несколько дел о пропаганде наркотиков. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн* в интернете торгует наркотиками. После этого обвинения рэпер покинул Россию.

* признан иностранным агентом