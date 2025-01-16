16 Января 2025
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Миронов: Учителей опустили по зарплатам до уровня дворников

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов заявил, что индексация зарплат учителей с января - это насмешка. Нужно сделать то, что было обещано, - довести их зарплату до средней по региону. Для этого нужно как минимум удвоить зарплату педагогам.
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По его словам, индексация зарплат бюджетникам на 13,2% не покрывает даже реальной потребительской инфляции, не говоря о том, что сама зарплата мизерная. То есть и прибавка будет ничтожной.

По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года средняя зарплата учителей в России составляла около 71 тыс. рублей. Это с учетом высоких зарплат в Москве и в удаленных регионах, где и цены на все намного выше. Про работу учителей в среднем на полторы ставки он не сказал, но если это учесть, то зарплата "чистыми" на одну ставку снизится примерно в два раза. Но это в среднем.

"В самых бедных регионах разрыв еще больше – учителя фактически получают зарплаты в районе 30–35 тысяч рублей, то есть как дворники! Это дикость и позор!" – сказал Миронов.

Поправим политика. Он привел размер средней зарплаты на одну ставку. В самых бедных регионах все еще хуже. В регионах Северного Кавказа 30-35 тыс. - это зарплата до вычета налогов за ВСЮ нагрузку. Как подсчитала "Родная школа" на основе те же официальных данных, медианная зарплата российского учителя на ставку составила "чистыми" жалкие 28 тыс., то есть в половине регионов учителя получают меньше этой суммы. Самыми бедными были учителя Костромской области - 20 тыс. Еще в 16 регионах они получали менее 25 тыс. В настоящее время, после всех индексаций, зарплаты стали повыше, но именно медианная зарплата учителя на одну ставку едва ли поднялась до 35 тыс., а в самых бедных регионах она меньше.

"Сейчас все сводится к тому, что учителя больше задаются вопросом, где бы подзаработать, чтобы закрыть свои базовые потребности. А доучивать детей в случае чего приходится родителям... Чтобы учителя не отвлекались на финансовые вопросы, нужно поднять им зарплаты, причем поднять не только на бумаге, но и по факту", – написал депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев.

На днях сервис Superjob сообщил, что количество вакансий для учителей в России за год увеличилось на 15%, а за пять лет - в два раза. Но это только вакансии, то есть обнародованные объявления о поиске учителей. По ним больше всего ищут учителей математики, физики, информатики, русского языка и литературы.

Как считает руководитель Superjob Алексей Захаров, мизерная зарплата учителей и огромная нагрузка приводят к тому, что учителей в школах нет.

"Молодые кадры в школу не приходят, потому что, если, например, человек учился на учителя математики, то ему гораздо выгоднее пойти работать программистом, чем учителем: и нагрузки меньше, и зарплата существенно, в разы выше. Талантливый учитель предпочитает не идти в школу в большинстве своем, а идти работать репетитором, если хочет работать с детьми, он тоже с меньшей ответственностью зарабатывает гораздо больше. Не хватает абсолютно всех учителей", - говорит эксперт.

Директор школы в Гагаринском районе Смоленской области Оксана Шкатова признает: с каждым годом вакансий все больше и больше. Оставшиеся учителя берут по две ставки, к чему их принуждает и маленькая зарплата. Так, в ее школе нет четырех учителей: математики, физики, русского и иностранного. Потому что на зарплату в 20 тыс. никто из молодежи не пойдет.

Многие эксперты давно говорят о том, что зарплаты учителей в России - это позор для страны. Учителям платят как работникам самых низкоквалифицированных профессий.

Теги: сергей миронов, учителя, зарплата


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