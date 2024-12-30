30 Декабря 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Медианная зарплата учителей составила 44 тыс. "чистыми" за полторы ставки

Медианная зарплата школьных учителей в России сейчас составляет всего 44 тыс. рублей, а средняя - 51 тыс. Такие результаты получило движение "Родная школа" по результатам опроса более 1200 учителей, который проводился в течение трех последних месяцев.
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Для получения более корректных данных учителей опрашивали, сколько они получают на руки после всех вычетов и сколько получают за совместительство (для определения зарплаты именно за учительство).

Напомним, по официальным данным (!), которые также проанализировала "Родная школа", медианная зарплата российского учителя в 2023 году составила всего 28 тыс. рублей "чистыми" на ставку. То есть в половине регионов учителя получают меньше этой суммы! Официальные же данные таковы: средняя зарплата учителя в России в первом полугодии 2024 года была 71 тыс. без учета классного руководства. Однако эти цифры ничего не говорят, так как:

• включают в себя налоги;
• учитывают зарплату за всю нагрузку, а это в среднем более 1,5 ставок;
• включают выплаты за нагрузку, которая не имеет отношения к обучению детей, но которую учителей заставляют делать;
• являются средними, а не медианными (которые существенно увеличивает учет Москвы).

Однако в проведенном опросе сначала не учитывалась зарплата на одну ставку, а просто определялась реальная зарплата, которую получают на руки учителя. Но и в этих условиях зафиксированы значительные расхождения между реальными зарплатами и данными Росстата. Они должны отличаться лишь на 13% - величину налога, но отличаются гораздо сильнее (сравниваются регионы, из которых было более 20 анкет).

Так, в Москве учителя, согласно опросу, получают на руки 91 тыс. рублей. У Росстата - 144 тыс. Разница на 58%. Никакой статистической погрешностью и недостатком данных это объяснить невозможно. В Санкт-Петербурге - 69 тыс. против 99 тыс. - разница в 43%.

При этом, если исключить данные опроса по Москве и Санкт-Петербургу, средняя зарплата педагогов снижается с 51 тыс. до 43 тыс. То есть две столицы создают куда более благостную картину, существенно завышая средние цифры.

Если же рассчитать зарплату на ставку, то в большинстве регионов она выше МРОТ, но и выше оклада. В то время как именно оклад должен быть не ниже МРОТ, согласно недавнему постановлению Конституционного суда РФ. А, например, в Самарской области даже зарплата на ставку ниже МРОТ. Вероятно, это не единственный регион, но по многим регионам мало данных.

Характерно, что максимальная разница между расчетной зарплатой на одну ставку и региональным МРОТ наблюдается в Москве, где учителя получают почти 2 МРОТ. Это свидетельствует о более высоком уровне финансовой поддержки учителей именно в столице.

В сложившихся условиях учителя вынуждены работать с огромной перегрузкой, чтобы заработать денег, - в среднем на 60% (т.е. на 1,6 ставки). Это значит, что, например, в Нижегородской области учителя получают на руки в среднем 46 тыс., но это за 1,62 ставки, т.е. не за 8-часовой рабочий день, а за 13-часовой.

"То есть рабочий день у вас начинается в 8:00 и заканчивается в 21:00. И в нем нет перерыва на обед, как вы привыкли. Понятен режим работы? И это – ради неполных 46 тыс. рублей. Ответьте себе честно: вы способны обеспечить качественное выполнение своей работы, работая в таком режиме постоянно? Это совместимо с понятием нормальной жизни?" - пишет лидер "Родной школы" член-корреспондент РАН доктор физико-математических наук Алексей Савватеев.

Половина российских учителей работают более чем на 1,6 ставки. Ни о каком качественном обучении речи быть не может. Учителя просто пытаются выжить. Эту перегрузку признает даже Минпрос в статистических отчетах на своем сайте.

"Причина перегрузки понятна – это нищенские зарплаты педагогов. Учителя вынуждены работать с дикой перегрузкой просто для того чтобы сводить концы с концами. В России унизительно низкая оплата учительского труда. Такими зарплатами властный аппарат унижает человеческое достоинство профессионалов, от которых зависит будущее страны. Как и его басни о том, что детей сможет обучать пока еще даже не существующий в природе "искусственный интеллект", – унижают на фоне показательного наплевательства на нищету профессии", - подчеркивает Савватеев.

Кроме того, не выполняется один из майских указов президента РФ о том, что средняя зарплата учителя не должна быть меньше средней зарплаты по региону. Почти везде это не так. Ученикам массово требуются репетиторы, т.к. в школах их научить измученные учителя не могут. Это касается и будущих инженеров, которых так не хватает стране.

Как сообщалось, самыми востребованными квалифицированными сотрудниками в 2024 году стали инженеры, педагоги и программисты. И вторых сильно не хватает, чтобы учить первых. Но власти ничего не предпринимают, чтобы улучшить положение.

Теги: учителя, зарплата, опрос


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