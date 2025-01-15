Спецслужбы опровергли сообщения о пролетах беспилотников над Свердловской областью

В антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали о новых фейках, которые стали распространяться в регионе.

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Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", в последнее время правоохранительные органы фиксируют увеличение новостей о якобы нарушениях с участием мигрантов и пролетах беспилотных летательных аппаратов над Свердловской областью. Публикации неоднократно размещались в социальных сетях.

Как выяснили спецслужбы, данная информация является ложной и не соответствует действительности.

"В ходе очередных оперативных действий было установлено, что угрозы, адресованные жителям Свердловской области, оказались фейком – очередной попыткой противника дестабилизировать обстановку в регионе и посеять страх среди граждан", - говорится в заявлении антитеррористической комиссии.

Уральцев просят соблюдать бдительность, не переходить по неизвестным ссылкам и не пересылать такие сообщения своим друзьям и близким.

Напомним, перед Новым годом свердловские спецслужбы предупреждали о фейке про "украинскую пиротехнику".