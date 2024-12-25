Свердловские спецслужбы предупредили о фейке про "украинскую пиротехнику"

В антитеррористической комиссии Свердловской области рассказали о фейке, который в преддверии новогодних праздников стал активно появляться в интернете.

Читайте также: В Екатеринбурге возвращают особый противопожарный режим

Как сообщает Telegram-канал "Антитеррор Урал", в мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором некий мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили пиротехнику, которая содержит опасные вещества. Утверждается, что ее якобы будут продавать на всех рынках РФ.

Свердловские спецслужбы установили, что эта информация является недостоверной. В преддверии новогодних праздников сотрудники МЧС России совместно с полицейскими проводят рейды по местам продажи пиротехники на Среднем Урале.

"Основное внимание уделяется срокам годности продукции, наличию сертификатов соответствия и соблюдению правил хранения и реализации", - пояснил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Сергей Махнев.

Напомним, ранее полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога поручил обеспечить безопасность уральцев в новогодние праздники.