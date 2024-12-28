В спецслужбах опровергли информацию о мощном взрыве под Екатеринбургом

Свердловские спецслужбы официально опровергли информацию о взрыве на Среднем Урале.

Сегодня в ряде СМИ появились сообщения, что в районе города Арамиль, который находится рядом с Екатеринбургом, якобы прогремел мощный взрыв. Утверждалось, что все случилось минувшей ночью и от этого в домах местных жителей будто бы "затряслись окна".

Однако в экстренных службах региона эту информацию опровергли. Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, никаких сигналов о подобном инциденте за минувшие сутки не поступало.

"Пожарно-спасательные подразделения находятся в пунктах постоянной дислокации", - заявили в ведомстве.

О том, что информация о взрыве под Екатеринбургом – фейк, также сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области. Там призвали уральцев тщательно проверять сведения и напомнили об уголовной ответственности за публичное распространение ложных данных.