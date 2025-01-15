15 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Нацист Билецкий* заявил об огромной нехватке солдат и неадекватности командования ВСУ

По всей линии фронта сейчас критическая ситуация для украинских войск. Об этом заявил командир 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ известный нацист Андрей Билецкий* (в РФ внесен в список террористов и экстремистов).
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По его словам, в его бригаде сейчас 3-5 тысяч человек, а надо до 25 тысяч, чтобы выполнять поставленные задачи. Командование же ставит неадекватные задачи, поэтому "потом не надо удивляться неадекватным результатам". Начальство любит "спрашивать по уставу", но задачи ставит абсолютно не по уставу.

Ранее он сказал, что постоянные разговоры о мирных переговорах плохо влияют на боеспособность украинских боевиков. Те начинают больше думать о своей собственной жизни и не хотят жертвовать собой, как недавно призвал бывший главком ВСУ и нынешний посол в Британии Валерий Залужный.

При этом сам Билецкий поддерживает перемирие, но, насколько можно понять из его слов, не согласен на полноценный мирный договор с признанием потери шести регионов, хотя и не сказал об этом прямо.

Нехватка живой силы на фронте вынуждает переводить в пехоту специалистов Воздушных сил ВСУ. На днях на Украине разгорелся по этому поводу громкий скандал. Депутаты и военные заявили, что происходит беспредел и авиатехников массово переводят в пехоту. Это подтвердил даже генштаб ВСУ. Депутат Рады Марьяна Безуглая утверждает, что это делается по распоряжению главкома ВСВУ Сырского. В пехоту отправляют техников, механиков и других специалистов. В том числе тех, кто обнаруживает воздушные цели, добавляет депутат Рады Алексей Гончаренко (в РФ внесен в список террористов и экстремистов).

В сети появилось видеообращение авиатехников ВСУ, которые сообщили, что в их часть пришла телеграмма о переводе почти всего технического персонала в пехоту, и это "означает крах Воздушных сил". Перед этим забрали 250 человек, сейчас еще 250 человек. "Технический состав фактически уничтожается, а без нас авиация не может функционировать". В Киеве же заявили, что "отдельные категории личного состава Воздушных сил, как и других видов и родов ВСУ, после предварительной подготовки в учебных центрах усиливают сухопутные, десантно-штурмовые войска и т.д.". Это вызвано тем, что не хватает людей, и "является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны".

Однако отправка в пехоту - это "рабство в один конец", независимо ни от какой подготовки, и все об этом знают, уверена Безуглая. Это связано с тупостью и некомпетентностью командования, которое относится к личному составу как к расходуемому материалу.

Характерно, что Зеленский накануне вечером заявил, что поручил не уменьшать число специалистов, необходимых Воздушным силам, ПВО и мобильным огневым группам для выполнения боевых задач. Но не сказал, что запретил переводить их в пехоту.

Теги: всу, билецкий, украина


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