14 Января 2025
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Фото: t.me/raspadskaya_ru

Удар по металлургии. Киевский режим остановил работу последней шахты с коксующимся углем

Киевский режим остановил добычу коксующегося угля на шахте в Красноармейске (Покровске) из-за продвижения российской армии. На этом угле работала украинская металлургия, пишет Reuters.
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Эта шахта была единственной, где велась добыча коксующегося угля, необходимого для выплавки чугуна и стали. В 2023 году на ней было добыто 3,5 млн тонн угля. Но теперь, по прогнозам, производство стали на Украине может упасть в четыре раза - с 7,6 млн тонн в прошлом году до 2 млн тонн в нынешнем. Это может стать чувствительным ударом по местному ВПК, так что придется или увеличивать импорт угля, или просить больше готовой продукции.

Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе. Сейчас фронт к Красноармейску приблизился до 2 км. А российские войска ведут бои к югу и западу от города, беря его в полуокружение. Накануне была перерезана важная трасса на Константиновку - крупный город к северу от Донецка. Как заявил на днях советник главы ДНР Игорь Кимаковский, российские войска будут охватывать Красноармейск и Димитров (Мирноград). Это крупные города-спутники, в которых проживало более 100 тыс. человек.

Обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что здесь хорошо заметно истощение сил врага, а резервов у него не так много.

Западные СМИ пишут, что потеря Красноармейска станет тяжелейшим поражением для Киева.

Теги: красноармейск, уголь, всу, украина


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