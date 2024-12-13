Компания Ахметова начала останавливать работу шахт под Красноармейском

Группа компаний "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова остановила работу на шахте в Песчаном под Красноармейском (Покровском), которая оказалась очень близко к линии фронта. В заявлении отмечается, что другие объекты в Красноармейске пока продолжают работать.

Российские войска приближаются к городу с юга. Как сообщает обозреватель Юрий Подоляка, до окраин самого Красноармейска осталось около 1,5 км - одно поле. Накануне наши диверсионно-разведывательные группы даже заходили в город, что лишь добавило бандеровцам панических настроений.

Красноармейск имеет не только военно-стратегическое, но и огромное экономическое и, как следствие, политическое значение для киевского режима. Там добывают коксующийся уголь для металлургии. В случае освобождения города Россией половина украинской металлургии может просто прекратить работу.

Украинские ресурсы сообщают, что режим требует любой ценой удерживать город. А главком ВСУ Сырский накануне заявил об "исключительно жестком характере боев" там. Зеленский называл покровское и кураховское направления самыми тяжелыми для его войск.