ВС России осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины

Российские военные находятся примерно в 3 км от крупнейшего угольного предприятия Украины, шахтоуправления "Покровское" в ДНР. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По словам источника, украинские военные пытаются окапываться в районе шахты. ВСУ начали эвакуацию местного населения и органов администрации из окрестных населенных пунктов.

Ранее сообщалось, что группа компаний "Метинвест" украинского олигарха Рината Ахметова остановила работу на шахте в Песчаном под Красноармейском (Покровском), которая оказалась очень близко к линии фронта.

Красноармейск имеет не только военно-стратегическое, но и огромное экономическое и, как следствие, политическое значение для киевского режима. Там добывают коксующийся уголь для металлургии. В случае освобождения города Россией половина украинской металлургии может просто прекратить работу.