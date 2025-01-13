Бывшие министры обороны Британии призвали послать миротворцев на Украину

Бывшие министры обороны Великобритании Грант Шэппс и Гэвин Уильямсон высказались за отправку британских миротворцев на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщает The Telegraph. Заявление было сделано на фоне предстоящего визита премьера Британии Кира Стармера в Киев.

По словам Уильямсона, безопасность Украины должна поддерживаться извне — силами НАТО или таких стран, как Великобритания, которые "могут рассматриваться как надежные партнеры".

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за размещение европейских миротворческих сил на Украине в 2025 году. По его замыслу, в зону конфликта планируется направить около ста тысяч военных, писало издание Foreign Policy.

Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент — около 100 тысяч человек. По сути это означает оккупацию: территорию страны распределят между Британией, Германией, Польшей и Румынией, заявило ведомство.