24 Декабря 2024
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Фото: Официальный портал премьер-министра Казахстана

СМИ: Президент Франции предлагает ввести на Украину 100 тысяч военных ЕС в 2025 году

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за размещение европейских миротворческих сил на Украине в 2025 году. По его замыслу, в зону конфликта планируется направить около ста тысяч военных, сообщает издание Foreign Policy.

"Концепция, предложенная Макроном, заключается в том, что коалиция европейских государств должна на постоянной основе разместить сухопутные войска на Украине, — говорится в материале издания. — Для этого потребуется минимум пять бригад — примерно 25–30 тысяч военнослужащих". Общая численность этих сил может составить от 75 до 90 тысяч военных из-за ротации. Вспомогательный персонал увеличит эту цифру еще больше, отмечают авторы публикации.

По мнению обозревателя, пока не стабилизирована линия фронта, любые разговоры об отправке европейских войск на Украину носят сугубо теоретический характер. Отмечается, что вооруженные силы стран Европы мало что смогут сделать против закаленных в боях российских военных.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент — около 100 тысяч человек. По сути это означает оккупацию: территорию страны распределят между Британией, Германией, Польшей и Румынией, заявило ведомство.

В октябре СМИ со ссылкой на неназванного депутата Европарламента сообщали, что европейские миротворцы могут появиться в зоне конфликта на Украине, правда, после его окончания.

Теги: макрон, украина, военные


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