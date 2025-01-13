Названо самое популярное у россиян в 2024-ом лекарство

Самым популярным лекарством у россиян в 2024-ом стало средство от насморка на основе ксилометазолина – его продано на 24,8 млрд руб. Рост относительно продаж в 2023-ем составил 2,3% в упаковках и 12,6% в рублях.

Второе и третье место в рейтинге – у обезболивающих и жаропонижающих таблеток на основе ибупрофена и препараты для лечения венозных заболеваний с гесперидином и диосмином. Расходы на такие лекарства составили 17,4 млрд и 16,7 млрд руб., что на 8,6% и 15,1% больше показателей 2023-го, сообщили РБК в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Ранее фарма подвела итоги 2024-го: аптек в России становится больше, но есть перекос — перенасыщение аптечных точек в городах-миллионниках и нехватка доступа к аптекам в сельской местности. Также с 1 января вступили в силу изменения в налоговой системе, что приведет к закрытию независимых аптек в пользу федеральных сетей. Монополизация рынка и поиск выгоды ведут к тому, что малые населенные пункты остаются без лекарственной помощи.

В стране до конца 2025-го продлён особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Решение приняло Правительство страны. Речь идёт о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.