В России продлён особый порядок реализации зарубежных лекарств

В России продлён особый порядок реализации зарегистрированных зарубежных лекарственных средств. Решение приняло Правительство страны.

Речь идёт о возможности продажи зарубежных препаратов не только в российской, но и в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. Это позволяет избежать дефицита медикаментов и перебоев с поставками в аптеки, поликлиники и больницы.

Речь идёт о продлении до конца 2025 г., сообщает пресс-служба кабмина.